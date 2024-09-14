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В Ленобласти избили и изнасиловали девушку, которая ловила машину на трассе

«78.ru»: в Ленобласти неизвестные избили и изнасиловали девушку

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Depositphotos

В Тосненском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства избиения и изнасилования девушки, которая пыталась поймать попутку на дороге. Об этом сообщает «78.ru».

В медицинское учреждение обратилась 21-летняя жительница Колпино, девушка сообщила врачам, что ее избили и изнасиловали, и попросила вызвать полицию. Выяснилось, что потерпевшая ловила на трассе попутную машину, чтобы уехать из Любани в Колпино, и подверглась нападению.

Медики диагностировали у нее многочисленные гематомы подбородка, правой голени, левого плеча и шеи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Тульской области 29-летнего мужчину будут судить за похищение, изнасилование и избиение человека гвоздодером. Ранее судимый житель города Донского угрожал своей 18-летней бывшей жене и избил ее. Позже он проник в квартиру на первом этаже, разбив окно, и избил гвоздодером ее знакомого. После этого он похитил девушку на автомобиле, изнасиловал ее в салоне, а затем удерживал ее в гараже и двух квартирах. Похищенной удалось сбежать, она обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Челябинске суд вдвое уменьшил срок мигранту, изнасиловавшему школьницу.

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