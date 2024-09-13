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В Москве автобус сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде

В Новой Москве ребенок на электросамокате попал в ДТП с автобусом

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pexels.com

В Новой Москве произошло ДТП с участием самокатчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Инцидент произошел в поселке Толстопальцево, на улице Ленина. По предварительным данным, человек решил переехать дорогу на электросамокате, но сделал это в непредназначенном для пересечения месте. Пешеход не смог справиться с управлением и столкнулся с автобусом.

«В результате ДТП пострадал пешеход, ему оказывается медицинская помощь», – сообщили в Мосгортрансе.

Никто из пассажиров автобуса травм не получил. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает 360.ru, под колесами транспорта оказался восьмилетний мальчик. После аварии, по предварительным данным, у него диагностировали травму шеи, черепно-мозговую травму, переломы ключицы и бедра. Пострадавшего доставили в многопрофильный клинический центр «Коммунарка».

Ранее в Петербурге самокатчик вылетел с набережной в Неву.

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