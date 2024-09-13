В Ставропольском крае загорелся склад с пиломатериалами

В Георгиевске, расположенном на Ставрополье, вспыхнул склад с пиломатериалами на площади 600 квадратных метров. Появилась угроза распространения огня на близлежащие строения, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«Возгорание произошло в складском помещении с пиломатериалами, охватывающими площадь 600 квадратных метров. Имеется угроза перехода огня на соседние здания. На месте происшествия работают 35 спасателей и 14 единиц пожарной техники», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пожар локализован. Ликвидация продолжается.

Пострадавших нет, отметили в МЧС.

Накануне на Омском заводе транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») загорелась крыша одного из цехов.

6 сентября пожар произошел на территории 10-го государственного подшипникового завода (ГПЗ-10) в Ростове-на-Дону. По информации МЧС, инцидент произошел в районе дома 3А по улице Малиновского. Там загорелся грузовой автомобиль, пламя от которого перекинулось на строительные материалы. Площадь огня составила 300 кв. м.

Ранее на Московском коксогазовом заводе произошел пожар.