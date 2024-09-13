В Свердловской области педофилов нашли на плантации конопли

Правоохранители Свердловской области задержали мужчин, ранее судимых за домогательства в отношении детей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главу пресс-службы МВД региона Валерия Горелых.

Мужчины, по словам собеседника, отправились на территорию заброшенной фермы, где у них находилась плантация с коноплей. В беседе с правоохранителями они пояснили, что собирали траву только для личного пользования.

В отношении мужчин 32 и 43 лет возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических веществ. Оперуполномоченные уничтожили плантацию.

Известно, что оба нигде официально не работают. Помимо статьи о домогательствах в отношении детей, они были судимы за кражу. У самих подозреваемых есть дети.

До этого в Херсонской области нашли плантацию опиумного мака и домашнюю нарколабораторию. Владелец делал из материалов наркотики и хранил их. Всего правоохранители изъяли 2,5 тысячи кусов мака и 118 конопли.

Ранее в Москве полицейского задержали за сбыт наркотиков.