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Стало известно, в чем обвиняют министра труда Северной Осетии

Министра труда Северной Осетии Айдарову обвинили в превышении полномочий

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в своем Telegram-канале, что министра труда и социального развития республики Алину Айдарову обвинили в превышении должностных полномочий.

«По данным правоохранителей, министерство и некоторые подведомственные ему учреждения заключили ряд государственных контрактов в нарушение Nº 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — написал глава республики.

Айдарова была задержана 13 сентября. По предварительной информации, причиной могли стать махинации со средствами, выделенными на детский отдых. Позднее сообщалось, что силовые структуры осуществили специальные мероприятия в здании министерства труда и социального развития Северной Осетии.

Айдарова занимает пост министра труда Северной Осетии с 2021 года. С 2020 по 2021 год она являлась заместителем главы Минтруда республики.

Ранее в Северной Осетии задержали главу администрации местного самоуправления Алагирского района Германа Гагиева.

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