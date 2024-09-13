Голикова предложила создать Фонд объединенных культур

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что обратится к президенту России Владимиру Путину с предложением о создании Фонда объединенных культур. Об этом сообщает ТАСС.

«Только что прозвучало предложение о возможности проработки вопроса и создании Фонда объединенных культур. Я непременно обращусь к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину», — заявила вице-премьер.

Голикова выразила надежду, что президенты государств, которые присутствуют на итоговой сессии Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, откликнутся на эту инициативу с тем, чтобы эта институция юридически была оформлена и заработала.

7 сентября российский лидер и мэр Москвы Сергей Собянин в режиме видеоконференции торжественно открыли кинопарк «Москино». Мероприятие приурочено к Дню города.

Кроме того, Путин пригласил кинематографистов из «Москино» в Кремль на тот случай, если им понадобится организовать съемки с кремлевскими видами.

Ранее Путин выразил удовлетворение увеличением доли российского кино в прокате.