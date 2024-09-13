В Москве побит рекорд жары

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале, что пятница в Москве стала самым теплым 13 сентября за последние 75 лет метеорологических наблюдений.

Синоптик подчеркнул, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 13:00 мск воздух прогрелся до +26,2°C, что на 1,9°C выше, чем 13 сентября 1998 года.

Леус добавил, что до обновленного суточного рекорда сегодняшнего дня температура должна подняться еще на 1,3°C.

Утром 13 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Москве побила очередной температурный рекорд – ночью воздух прогрелся до +20°C, что превышает сентябрьскую норму на 12°C и соответствует показателям африканского континента.

В подмосковных водоемах, по его словам, вода прогреется до 13-20 градусов выше нуля. Такая теплая погода останется в столичном регионе еще минимум на 10 дней, лишь в заключительных числах сентября лето сменится осенью, заключил метеоролог.

Ранее в Зерновом союзе раскрыли, как глобальное потепление изменило пищевой рынок России.