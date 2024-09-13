В Дзержинске второй раз за месяц произошел взрыв на предприятии

В Дзержинске второй раз за прошедшие две недели произошел взрыв на металлургическом заводе «Орион». Об этом сообщает местное издание NewsNN.

Во время детонации пострадал мужчина, 35-летний аппаратчик получил термические ожоги 70% тела. Аналогичный взрыв произошел на заводе 29 августа. Тогда пострадали двое аппаратчиков. Гострудинспекция Нижегородской области изучает подробности несчастного случая. Причины взрыва не сообщаются.

До этого на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что сначала они слышали звук взрыва, потом повалил дым. В сеть попали кадры распространения пламени на трассу в момент взрыва. Видно, как мгновенно распространяющийся огонь нагоняет бегущего рабочего в защитной одежде с огнетушителем в руке и проезжающую фуру.

Ранее житель Дзержинска заявил, что привык к взрывам на оборонном заводе.