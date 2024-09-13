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Россиянка попыталась бесплатно установить электросчетчик и лишилась 1,1 млн рублей

В Саранске пенсионерка отдала более миллиона рублей на новый электросчетчик

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Freepik

Жительница Мордовии отдала мошенникам более миллиона рублей после предложения бесплатной услуги. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама 72-летняя пенсионерка из Саранска, неизвестные заявили, что могут заменить ей электросчетчик бесплатно и предложили оформить заявку, для этого ей нужно было скачать предложенное приложение.

«Пожилая женщина, согласившись, выполнила все рекомендации неизвестных, в том числе указала свои персональные данные и данные банковской карты», – поделились в ведомстве.

В результате неизвестные похитили 900 тысяч рублей, которые были на счету у пенсионерки. Помимо этого, на нее взяли кредит на 200 тысяч рублей.

Только после этого россиянка поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

В МВД напомнили о том, что не стоит доверять неизвестным, которые предлагают бесплатные услуги. В случае, если кто-то пытается уточнить личные данные, лучше прервать разговор.

Ранее россиянка пообщалась с мошенниками по видеосвязи и отправила им 34 миллиона рублей.

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