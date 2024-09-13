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Буйный покупатель избил продавца магазина сладостей из-за прически в Новочеркасске

В Новочеркасске покупатель избил продавца магазина сладостей из-за прически

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Телеграм-канал Don Mash

В Новочеркасске агрессивный покупатель избил продавца магазина сладостей из-за того, что ему не понравилась прическа. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городском торговом центре. Один из клиентов стал высказываться по поводу прически продавца магазина сладостей и настойчиво посоветовал ему постричься. Молодой человек ответил покупателю, что его все устраивает.

После этого агрессивный мужчина подошел к юноше и набросился на него с кулаками. Покупатель стал избивать молодого человека, а тот пытался защищаться. Услышавший шум охранник не стал разнимать оппонентов, а лишь словесно их успокаивал.

Спустя час после инцидента на место приехала мать избитого юноши и вызвала скорую помощь. Пострадавшего увезли в медицинское учреждение. Возлюбленная избитого рассказала, что там у него диагностировали черепно-мозговую травму и гематомы.

Владелец магазина обратился за помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками нападавшего.

Ранее мать из-за баловства зверски избила маленького ребенка в Башкирии и попала на видео.

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