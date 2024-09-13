В Курской области назвали сумму компенсаций за потерю имущества

В связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации жители, пострадавшие от ЧС, утратившие имущество первой необходимости, имеют возможность подать заявку на получение финансовой поддержки в размере ₽75 тысяч или ₽150 тысяч на человека, в зависимости от масштаба потерь. Об этом заявил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

В таких районах, как Большесолдатский, Суджанский, Кореневский и Глушковский, оценочные комиссии не могут в настоящее время проводить необходимые проверки. Поэтому для жителей этих районов была разработана упрощенная процедура начисления максимальной суммы помощи — 150 тысяч рублей. Также выплаты будут доступны для жителей населенных пунктов, список которых будет составлен и утвержден. Данное решение получило поддержку от правительства России.

Чтобы выяснить, относится ли конкретное населенное поселение к упрощенной процедуре, жители могут обратиться в районные администрации. Дополнительную информацию можно получить в министерстве социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Кроме того, жители других населенных пунктов, где проводилось временное переселение, также могут подать заявки на получение финансовой помощи. Для этого будут сформированы комиссии, которые зафиксируют ущерб от утраты имущества первой необходимости.

Заявление можно подать через портал госуслуг или в ближайшем многофункциональном центре (МФЦ). Финансовые средства будут перечислены на банковский счёт заявителя. Оперативный штаб настоятельно рекомендует использовать полученные средства для приобретения предметов первой необходимости, включая сезонную одежду и обувь.

На днях сообщалось, что более 240 жителей Курской области пострадали после вторжения подразделений Вооруженных сил Украины в Курскую область.

Ранее военкоры сообщали, что российские войска начали «масштабное контрнаступление» в Курской области.