В «ЛизаАлерт» раскрыли, кто из россиян чаще всего теряется

В России чаще всего пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Об этом в интервью «Москве 24» рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

По его словам, мужчины на всем протяжении жизни теряются чаще, чем женщины, исключение составляет только возрастная группа 13-15 лет. При этом эксперт отметил, что существует категория, где женщины все еще теряются, а мужчины — уже нет.

«Там (в этой категории. — Прим. ред.) мужчин уже не остается, а девочки все еще ходят за грибами. Вот мы такую искали: она 1929 года рождения, пошла за грибами, заблудилась, сама себя спасла, вышла в соседнее СНТ. Такие бывают. Мужчины в этом возрасте уже почти не ходят за грибами, а женщины все еще теряются», — пояснил Сергеев.

10 сентября сообщалось, что волонтеры Челябинска ищут десятилетнего мальчика, который потерялся после того, как вышел из школы. Как рассказали знакомые, школьник отпросился у учителя, сказав, что плохо себя чувствует. После этого он ушел из школы, но его телефон остался в классе, больше он на связь не выходил, домой не пришел. Обеспокоенные родители обратились в полицию Калининского района. На данный момент в поисках участвовали сотрудники МВД, добровольцы.

Ранее стало известно, что в Ленобласти девочку, пропавшую после прогулки с собакой, нашли живой.