На Московском коксогазовом заводе произошел пожар

На Московском коксогазовом заводе в городе Видное произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Москва» со ссылкой на источник.

Площадь возгорания уточняется.

В ночь на 1 сентября Москва и область подверглись атаке украинских дронов, в результате чего в районе Капотня произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Огонь возник в отдельно стоящем техническом помещении и был быстро локализован. Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил, что пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) не повлиял на процесс обеспечения российской столицы топливом. Глава профильного ведомства обратил внимание, что власти имеют возможность быстро перенаправить топливо в регионы, в которых по каким-то причинам возникает его дефицит.

Ранее возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Москве попало на видео.