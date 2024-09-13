Украина запросила энергетическую помощь сразу у трех стран ЕС

В условиях сложившегося дефицита электричества Украина обратилась за помощью к европейским странам. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ресурсоснабжающая компания «Укрэнерго».

«Сегодня... по запросу НЭК «Укрэнерго», происходит аварийная поставка электроэнергии в Украину из энергосистем Польши, Словакии и Румынии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 12 сентября на Украину уже поступала аварийная помощь из Польши и Словакии. Всего же Киев намерен получить порядка 18,2 мегаватт-час электричества в течение двух суток из указанных стран Евросоюза, а также из Молдавии.

На фоне регулярных перебоев с электричеством Совет национальной безопасности и обороны Украины предупреждал, что продолжительность отключений электроэнергии на Украине грядущей зимой может составить до 20 часов в сутки.

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко отмечал, что зима 2024-2025 года может стать самой сложной за всю историю страны.

Ранее сообщалось, что энергосети Украины могут спрятать под землю.