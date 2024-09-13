Силовики наведались в здание минтруда Северной Осетии

Силовые структуры осуществили специальные мероприятия в здании министерства труда и социального развития Северной Осетии. В данный момент идет взаимодействие с ответственными сотрудниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Пресс-служба министерства сообщила, что в здании ведомства были проведены оперативные мероприятия, причины которых остаются неизвестными. В настоящее время правоохранительные структуры продолжают взаимодействие с ответственными сотрудниками министерства, говорится в официальном сообщении.

Сегодня также сообщалось, что в Северной Осетии задержали министра труда и социального развития республики Алину Айдарову. Как стало известно, вместе с ней оперативники ФСБ задержали контрактного управляющего министерства. По предварительной информации, претензии органов возникли из-за возможных махинаций со средствами, выделенными на детский отдых.

До этого в регионе задержали главу администрации местного самоуправления Алагирского района Германа Гагиева.

Ранее в Екатеринбурге задержали замминистра и экс-начальницу одного из отделов министерства.