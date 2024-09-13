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Задержана министр труда Северной Осетии

В Северной Осетии задержали министра труда и соцразвития республики Айдарову

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В Северной Осетии задержали министра труда и социального развития республики Алину Айдарову. Об этом сообщает «Сапа».

По информации источника, вместе с ней оперативники ФСБ задержали контрактного управляющего министерства. По предварительной информации, претензии органов возникли из-за возможных махинаций со средствами, выделенными на детский отдых.

Айдарова занимает пост министра труда Северной Осетии с 2021 года. С 2020 по 2021 год она занимала должность заместителя главы Минтруда республики.

В июле в Северной Осетии сотрудница республиканской прокуратуры обвинила своего начальника в изнасиловании на рабочем месте.

До этого в регионе задержали главу администрации местного самоуправления Алагирского района Германа Гагиева.

Ранее ФСБ задержала украинку в ЛНР за помощь ВСУ.

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