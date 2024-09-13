Россиянам назвали главные способы защиты от мошенничества с удаленным доступом

Регулярное обновление операционной системы – один из основных способов защиты от мошеннических схем с удаленным доступом. Также рекомендуется иметь на устройствах антивирусники и другие подобные приложения, рассказал RT директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

На компьютеры нельзя устанавливать программы удаленного доступа – наподобие AnyDesk или TeamViewer. Так злоумышленники могут получить полный контроль над устройством. Если это необходимо для работы, нужно убедиться, что это не западня, подчеркнул Липов. Он также призвал включить двухфакторную аутентификацию (2FA) для всех своих онлайн-аккаунтов.

«Это добавит дополнительный уровень защиты, требующий подтверждения через SMS или приложение-авторизатор. Даже если злоумышленники узнают ваш пароль, они не смогут войти в аккаунт без второго фактора аутентификации», — пояснил эксперт.

Он также порекомендовал применять приложения-авторизаторы наподобие Google Authenticator и всегда проверять URL-адреса и ссылки перед тем, как вводить на каком-то сайте свои данные.

Помимо этого, необходимо регулярно обновлять операционную систему и антивирусные программы, так как обновления часто содержат нужные исправления безопасности. Поэтому нужно регулярно сканировать систему и обновлять базы данных антивируса, заключил IT-эксперт.

Напомним, в ВТБ рассказали, что с июля по август 2024 года мошенники активно использовали схемы с удаленным доступом. Они применяли программы, замаскированные под приложения компаний или госпорталов, и фишинговые ссылки. За последние два месяца на эти схемы пришлось 30-40% всех мошеннических атак.

Ранее эксперт объяснил, как удалить персональные данные из публичного доступа.