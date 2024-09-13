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Врач назвала распространенную причину выпадения волос

Врач Анпилогова: волосы часто выпадают из-за горячего фена

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Shutterstock

Чрезмерное использование фенов и утюжков является одной из главных ошибок в уходе за волосами. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-косметолог, трихолог, заведующая отделением косметологии и дерматологии АО «Медицина» Екатерина Анпилогова. По ее словам, горячие инструменты разрушают кератин — основной белок волос, что приводит к их истончению и, зачастую, к выпадению.

«Важно также избегать расчесывания мокрых волос, так как это может их повредить. Лучший способ — использовать расчески с широкими зубьями и аккуратно распутывать волосы», — посоветовала специалист.

13 сентября в России отмечают День парикмахера.

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская до этого говорила, что химические и биологические активаторы и стимуляторы помогают справиться с выпадением волос.

Такие средства позволяют «запустить» рост «спящей» луковицы и новую фазу роста волос. В их основе могут быть синтетические или природные растительные средства, уточнила эксперт.

Ранее парикмахер объяснила, как правильно сушить волосы феном.

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