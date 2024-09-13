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ФСБ задержала украинку в ЛНР за помощь ВСУ

В ЛНР задержали гражданку Украины, корректирующую удары ВСУ по региону

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Силовики задержали жительницу города Рубежное Луганской народной республики (ЛНР), гражданку Украины, которая занималась корректировкой ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по республике.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, осуществившей сбор и передачу врагу сведений о Вооруженных силах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что представители силовых структур провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В результате было установлено, что жительница города Рубежное передавала противнику информацию, чем помогала корректировать данные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям российских войск. В ФСБ уточнили, что украинка действовала инициативно.

До этого на границе Белгородской области и Украины задержали гражданина РФ, который, по версии следствия, хотел вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

Ранее в ФСБ прокомментировали высылку британских дипломатов.

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