ФСБ задержала украинку в ЛНР за помощь ВСУ

Силовики задержали жительницу города Рубежное Луганской народной республики (ЛНР), гражданку Украины, которая занималась корректировкой ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по республике.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, осуществившей сбор и передачу врагу сведений о Вооруженных силах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что представители силовых структур провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В результате было установлено, что жительница города Рубежное передавала противнику информацию, чем помогала корректировать данные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям российских войск. В ФСБ уточнили, что украинка действовала инициативно.

До этого на границе Белгородской области и Украины задержали гражданина РФ, который, по версии следствия, хотел вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

Ранее в ФСБ прокомментировали высылку британских дипломатов.