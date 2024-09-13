В августе Россию посетило рекордное за два года количество иностранцев

В августе Россию посетило 1,05 миллиона иностранных туристов, что является рекордным показанием за последние два года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Росстат.

По данным статистического ведомства, два летних месяца число посетивших Россию иностранных туристов превышало 1 миллион человек: в июле — 1,02 миллиона, и 1,05 миллионов человек в августе. Предыдущий раз Россию посещали более миллиона иностранных туристов в сентябре 2022 года — также 1,05 миллиона человек.

За прошедшие месяцы 2024 года Россию посетили 6,07 миллиона иностранных туристов, за весь 2023 год в страну приезжали 5,27 миллиона и 5,75 миллиона за 2022 год.

Росстат учитывал путешественников, посещающих Россию на срок менее года с любой главной целью, включая отдых, деловые поездки или личные цели. В статистику не включены поездки с целью трудоустройства и длительного обучения, экипажи и команды общественных видов транспорта, дипломаты и военнослужащие.

В пресс-службе объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», напомнили, что осенью традиционно возрастает интерес путешественников к экскурсионным турам по Центральной России, особенно во время школьных каникул. Самое востребованное направление — Золотое кольцо.

Ранее в АТОР напомнили, европейские страны выдают россиянам долгосрочные визы.