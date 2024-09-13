Петербуржца, получившего инфекцию после укуса прохожим за палец, не смогли спасти

В Петербурге не смогли спасти мужчину, который получил инфекцию после укуса прохожим за средний палец. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 31 августа возле одного из городских детских садов. Мужчина вступил в словесный конфликт с прохожим и показал ему неприличный жест, а тот укусил его за средний палец.

Укушенный неизвестным мужчина не придал произошедшему значения и не стал обращаться за медицинской помощью, надеясь, что рана заживет сама. Однако 12 сентября он все же пришел в больницу, где его немедленно отправили на операцию.

Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Предварительно, у него была некротизирующая инфекция.

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