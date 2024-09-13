Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржца, получившего инфекцию после укуса прохожим за палец, не смогли спасти

78.ru: в Петербурге не спасли мужчину, получившего инфекцию после укуса прохожим

close
Depositphotos

В Петербурге не смогли спасти мужчину, который получил инфекцию после укуса прохожим за средний палец. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 31 августа возле одного из городских детских садов. Мужчина вступил в словесный конфликт с прохожим и показал ему неприличный жест, а тот укусил его за средний палец.

Укушенный неизвестным мужчина не придал произошедшему значения и не стал обращаться за медицинской помощью, надеясь, что рана заживет сама. Однако 12 сентября он все же пришел в больницу, где его немедленно отправили на операцию.

Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Предварительно, у него была некротизирующая инфекция.

Ранее красноярский педагог через 25 минут запустила сердце захлебнувшегося в озере подростка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами