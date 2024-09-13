В Москве поймали мошенников, обещавших вернуть мужчину из зоны СВО за 3 млн рублей

В Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве с обещанием вернуть мужчину с СВО за деньги. Об этом сообщает СК России.

По версии следствия, злоумышленники сказали мужчине, что якобы могут способствовать увольнению его знакомого со службы в зоне СВО. За услугу, которую мошенники заведомо не могли оказать в связи с отсутствием таких возможностей и полномочий, они попросили 3 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выявили преступную деятельность мужчин и задержали их после передачи денег. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

Фигурантам предъявили обвинение. Предполагаемым злоумышленникам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства преступления на данный момент уточняются.

Ранее задержали второго подозреваемого в вымогательстве у участника СВО.