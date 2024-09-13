В РФ потребовали изъять из продажи ершик для унитаза с изображением головы Будды

Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен (Сергей Киришов) заявил, что организация будет добиваться изъятия из магазинов «Лемана Про» ершика для унитаза с изображением головы Будды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С большим возмущением увидел в соцсетях фотографии из магазина «Лемана Про» («Леруа Мерлен») ершика для унитаза с изображением головы Будды», — заявил глава ЦДУБ.

По словам Йонтена, в магазине также были обнаружены и другие предметы для ванной и туалета с изображением головы Будды.

Глава духовной организации назвал продажу подобных предметов недопустимой, поскольку они оскорбляют религиозные чувства буддистов.

Йонтен подчеркнул, что организация намерена от лица ЦДУБ составить и направить соответствующее письмо руководству магазина с требованием немедленно убрать этот товар.

Глава российских буддистов указал, что в противном случае религиозная организация будет обращаться в прокуратуру. Также Йонтен призвал верующих быть сдержанными в реакциях на этот товар.

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