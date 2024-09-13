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Пациенты с ВИЧ сообщили о проблемах с востребованным препаратом

РБК: пациенты с ВИЧ заявили о проблемах с препаратом долутегравира

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NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

В ряде регионов Российской Федерации пациенты с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) рассказали о нехватке противовирусного препарата долутегравира. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что препарат выпускается в России британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK) под брендом «Тивикай».

Чаще всего с нехваткой препарата сталкивались россияне из Ленинградской области, из-за чего пациентам приходилось менять схему лечения.

В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию, отметив, что власти заключили ряд контрактов на поставку долутегравира еще в 2023 году, а в 2024 году подписали договоры о дополнительных поставках.

Канадские ученые из Монреальского университета ранее выяснили, что распространенный и доступный препарат от диабета 2 типа метформин помогает улучшить иммунитет пациентов с вирусом иммунодефицита человека. Ученые считают, что метформин в сочетании с антиретровирусной терапией потенциально может полностью лишить ВИЧ вирусных резервуаров в организме пациента.

Ранее исследователи заявили о многообещающих результатах испытаний вакцины от ВИЧ на обезьянах.

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