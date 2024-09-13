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На Украине правоохранительница помогала мужчинам бежать в Польшу

Полицейский в Волынской области помогала мужчинам бежать в Польшу за $3,5 тысячи

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ГБР Украины

Сотрудница правоохранительных органов в Волынской области Украины стала фигурантом уголовного дела о незаконной переправке в Польшу более 30 мужчин призывного возраста. Об этом сообщается в Telegram-канале государственного бюро расследований (ГБР) страны.

В заявлении отмечается, что женщине уже предъявили соответствующие обвинения.

По данным следствия, страж порядка совместно с членами преступной группы помогала военнообязанным гражданам покидать страну за денежное вознаграждение. За свои «услуги» она брала $3,5 тыс. с человека, уточняется в публикации.

«Мужчин доставляли в пограничный пункт пропуска в Волынской области. В дальнейшем чиновник не вносила сведений о них в автоматизированную систему обмена информацией по контролю лиц, пересекающих государственную границу», — рассказали в ГБР.

В бюро добавили, что следователи уже направили в суд ходатайство об избрании женщине меры пресечения и ее отстранении от занимаемой должности. Сейчас они продолжают устанавливать личности всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее группа украинских граждан попыталась сбежать в Белоруссию через минное поле.

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