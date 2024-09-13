В Госдуме пообещали разобраться с сокращением стипендий в регионах

В России сегодня средняя студенческая стипендия составляет 4,5 тыс. рублей. Ее урезание без всяких причин в отдельных вузах – незаконно, подчеркнула член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. С подобными случаями разберутся специалисты с представителями Минобра, пообещала она в беседе с НСН.

До этого появились сообщения об урезании стипендии в Рязанском госуниверситете им. Есенина на 500 рублей и на 1000 рублей. Аналогичные случаи были и в других регионах. Пилипенко подчеркнула, что подобные действия недопустимы.

«Надо разобраться, что там на самом деле произошло. Потому что если до этого не была начислена правильно стипендия, а новый ректор вдруг обнаруживает нарушение в начислении, тогда это одна история. Конечно, в соответствии с законом урезать стипендию нельзя», — отметила депутат.

Она объяснила, на первый курс стипендия традиционно выделяется в полном объеме, плюс назначаются социальные стипендии. Остальным по итогам первого семестра стипендия назначается исходя из оставшегося в университете фонда с участием студенческого сообщества. Для решения вопросов с недоплатами депутата призвала обращаться в Минобр и писать запросы в Госдуму, пообещав, что с каждым случаем будут разбираться.

Что касается самых высоких выплат, то сегодня стипендия может достигать 25 тыс. рублей на приоритетных направлениях. Также есть индивидуальные надбавки, президентские и правительственные стипендии, гранты.

«Главное хорошо учиться и в студенческие годы проявлять себя активно», — заключила парламентарий.

Напомним, экономисты считают, что справедливый размер стипендии в российских вузах с учетом инфляции в 2024 году составляет 50-60 тыс. рублей. В наиболее востребованных отраслях, по их мнению, она должна быть выше, к примеру в IT студенты могли бы получать по 70 тыс. рублей при хорошей успеваемости.

Ранее сообщалось, что в России могут начать выплачивать стипендию вступившим в брак студентам.