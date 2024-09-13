Туроператоры назвали регионы России, в которых ожидается осенний наплыв туристов

Осенью традиционно возрастает интерес путешественников к экскурсионным турам по Центральной России, особенно во время школьных каникул. Возглавляет топ самых востребованных направлений Золотое кольцо, рассказали RT в пресс-службе объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

В пятерку самых популярных осенних направлений входят также Серебряное ожерелье, Санкт-Петербург и регионы Северо-Запада. Москва, по словам представителей отрасли, пользуется особым спросом, особенно с учетом организации множества культурных и деловых мероприятий.

Что касается минувшего лета, то в целом на российские отели спрос туристов вырос на треть, а лидерами, помимо Москвы, стали Санкт-Петербург и Казань. Также высокий спрос отмечался на курорты Краснодарского края, Калининград и Рязань, отметили в «Турпомощи». Из зарубежных направлений специалисты отметили интерес россиян к Турции, ОАЭ, Таиланду и Шри-Ланке.

Напомним, по данным АТОР, среди самых популярных направлений для путешествия по России первое место занимает Краснодарский край. Также отмечается высокий интерес россиян к медицинскому туризму – в том числе с этой целью многие жители поехали в этом году отдыхать в Минводы.

Ранее россиянам назвали популярные экзотические направления для путешествий зимой.