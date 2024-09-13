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В Одессе произошел взрыв

В Одессе на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Одессе произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Журналисты не приводят подробностей инцидента и информации о поврежденных объектах.

На территории Одесской области объявляли воздушную тревогу.

Накануне взрывы произошли в городе Харькове. Подробности инцидента не приводились. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях Украины.

В этот же день глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры. Однако он не уточнил тип и масштаб произошедшего.

11 сентября издание «Общественное» сообщило о двух взрывах в Сумах. Они произошли в подконтрольном украинским властям городах Херсоне и Днепре.

Позже в городе Сумы произошел очередной взрыв. На территории Сумской области действовала воздушная тревога.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре.

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