Суд арестовал имущество топ-менеджера «Росатома»

Басманный суд Москвы арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его супруги на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Согласно постановлению суда, под арест попали три квартиры в Москве, три автомобиля и одно машино-место. При этом большая часть имущества топ-менеджера была оформлена на его супругу.

Из материалов дела следует, что квартиры Сахарова располагались в разных жилых комплексах столицы. Однако все они имели примерно одинаковую площадь — 63-66 квадратных метров.

Среди арестованных автомобилей числится Zeekr 001 2023 года выпуска и неназванная машина 2022 года. Они оформлены на жену Сахарова. Третий автомобиль по документам числится на балансе ООО «Интэнс Инжиниринг», бенефициаром которого является топ-менеджер.

Сахарова задержали в марте 2024 года. Его обвинили по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере».

В сентябре топ-менеджер госкорпорации подтвердил, что он получил деньги от бизнесмена за консультирование по исполнению контрактов. При этом он отказался признавать себя виновным.

Ранее суд заочно арестовал экс-совладельца банка «Открытие».