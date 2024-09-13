В СК рассказали о случаях терроризма со стороны ВСУ в Курской области

Российские следователи фиксируют случаи убийств, терроризма и уничтожения имущества жителей Курской области со стороны Вооруженных сил Украины, которые 6 августа вторглись в регион и заняли часть населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военных следственных органов СК подполковника юстиции Дмитрия Горяченкова.

«Военными следователями фиксируются преступления воинских формирований Украины в отношении мирного населения Курской области — это убийства, покушения на убийства, терроризм, умышленное уничтожение чужого имущества, а также незаконное пересечение государственной границы РФ и так далее», — сказал он агентству.

Следственные органы изучают подобные случаи в Суджанском, Глушковском, Кореневском и других приграничных районах Курской области, добавил Горяченков.

12 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ начали контрнаступление в Курской области. По его словам, эти действия соответствуют плану ВСУ. В российском Минобороны сообщили об освобождении 10 населенных пунктов в регионе и срыве прорыва ВСУ в Глушковском районе.

Ранее в МИД РФ заявили о концлагерях в Курской области.