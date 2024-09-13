Уголовное дело по нападению Украины на Курскую область насчитывает более 200 томов. Об этом заявил подполковник юстиции Дмитрий Горяченков, пишет ТАСС.

«Расследуется уголовное дело по факту нападения воинских формирований Украины на Курскую область. В настоящее время в уголовном деле насчитывается уже более 200 томов», — сказал Горяченков.

Среди преступлений, совершенных военнослужащими Вооруженных сил Украины, среди прочего, числится терроризм.

Незадолго до этого в МИД России сообщили о том, что ВСУ организовали концлагеря на территории оккупированной части Курской области. Соответствующая информация приводится на основе показаний многочисленных свидетелей, собранных штабом Красного Креста.

До этого британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что контрнаступление российских войск в Курской области привело к изоляции большой группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

Ранее Су-25 нанесли удар по военной технике ВСУ в курском приграничье.