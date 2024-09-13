Эксперт рассказала, кому полагается повышение пенсии в октябре

Пенсии бывших военных и имеющих равные с ними права людей, вышедших на пенсию по выслуге лет, вырастут с 1 октября. Об этом рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

Существенное повышение пенсий ожидается для целого ряда граждан, работа или служба которых связана с армией и силовыми структурами.

«Повышение коснется бывших военных и граждан, имеющих равные права с военными, бывших сотрудников ФСБ, ФСО и СВР, СК, ФСИН, МВД и Росгвардии, МЧС, пожарных, таможни и органов контроля за оборотом наркотиков», — сказала она.

До этого член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин напомнил, что в следующем году для некоторых категорий россиян запланировано двукратное повышение пенсии.

Незадолго до того стало известно, что размер пенсии за потерю кормильца в России за последние 10 лет вырос вдвое, достигнув 8134,88 рублей в 2024 году.

Ранее доцент раскрыла детали индексации пенсий по новым правилам.