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В Сочи брат и сестра решили поплавать на сапбордах и едва не оказались в открытом море

В Сочи спасли двоих туристов на сапбордах, которых унесло в море

Спасатели Сочи доставили на берег брата и сестру, которые уплыли в открытое море. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.

Молодые люди приехали на курорт из Ногинска и отправились в море на сапбордах вечером. В 21:00 к спасателям обратился их отец и рассказал, что его сын и дочь не могут вернуться на берег. Сам мужчина заметил, что компанию уносит все дальше.

Так как у молодых людей был с собой телефон, они передали спасателям свои координаты.

«Несмотря на то, что в этот вечер у берега море было спокойное, на глубине его штормило, поднялись волны, осложнявшие ночной поиск», – поделились в ведомстве.

В результате 22-летнюю девушку и 20-летнего молодого человека нашли в трех километрах от суши. Обоих доставили на берег, помощь медиков им не понадобилась.

До этого в Краснодарском крае мужчина и ребенок решили покататься на сапбордах, но во время прогулки их унесло в открытое море. В этот момент туристов заметили патрулировавшие территорию спасатели и доставили на берег.

Ранее россиянин прилег отдохнуть на сапборде и едва не оказался в Турции.

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