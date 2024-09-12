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В жилом доме на северо-западе Москвы загорелись балконы

Агентство «Москва»: балконы загорелись в многоэтажном жилом доме в районе Митино

На балконах 16-этажного жилого дома в районе Митино произошло возгорание. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве, передает агентство городских новостей «Москва».

Пожар произошел по адресу: Пятницкое шоссе, дом 7. Пожарно-спасательные подразделения выявили, что возгорание произошло на уровне 12-14 этажей, и установили подъемный механизм для ликвидации пожара и спасения людей.

Открытое горение было ликвидировано в 18:50 мск, пожар был полностью ликвидирован в 18:54, добавили в МЧС.

В результате инцидента никто не пострадал, говорится в публикации.

Днем 12 сентября в Москве загорелся магазин «Смешные цены», который располагался в подвале жилого дома возле станции метро «Академическая».

По данным журналистов, на месте происшествия можно было видеть сильное задымление. К настоящему моменту пожар потушен, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Москве произошел пожар в ресторане грузинской кухни «Вкус огня».

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