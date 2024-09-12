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Финские школьники незаконно пересекли границу с РФ во время экскурсии

IS: финские школьники пересекли границу с Россией во время экскурсии

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Финляндии школьники во время экскурсии, которая проходила у пограничной реки Коккола пересекли границу с Россией. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

Финские пограничники обнаружили посторонних лиц в пограничной зоне в районе Симпеле и поймали группу школьников в этом районе. Десять школьников нарушили пограничную зону, а пятеро подозреваются в пересечении российской границы. Они сняли на видео, как обходят вокруг пограничного столба.

Пограничный отряд начал предварительное следствие по делу. Также финские пограничники связались с родителями школьников и коллегами из пограничного управления РФ в Выборге.

7 сентября в Карелии на территории Лахденпохского района российские пограничники задержали троих иностранцев, пытавшихся перейти границу в сторону Финляндии. Иностранцы (их гражданство не уточняется) были задержаны в пограничной зоне близ поселка Райвио. Они двигались в сторону государственной границы России с целью незаконно пересечь ее и оказаться в Финляндии. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Карелии помешали этому.

Ранее стало известно, что неизвестный пешком пробрался из РФ в Финляндию.

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