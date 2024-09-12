Москвич во время ссоры выбросил из окна восьмого этажа трех чихуахуа

Москвича задержали за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем стало известно после того, как в полицию обратилась 58-летняя женщина. По словам россиянки, у них с сожителем произошел конфликт на бытовой почве. Во время ссоры мужчина выбросил из окна трех собак породы чихуахуа.

В результате выжил только один питомец. Хозяйка забрала его к себе домой.

Россиянина в квартире не оказалось, его поймали в поселке Институт Полиомиелита в тот же день. Известно, что ранее москвич был судим, статья не уточняется.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку, после которой примут процессуальное решение.

До этого в Иркутской области подростки подвесили собаку за шею и тыкали вилами, несмотря на то, что животное скулило. Помимо этого, один из молодых людей ударил животное топором, еще один участник снимал происходящее на видео. Позже кадры школьники сами опубликовали в соцсетях.

Ранее овчарка спасла своего хозяина от нападения четырех медведей на Камчатке.