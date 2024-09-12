Савеловский суд эвакуируют

В Савеловском суде в Москве проводится эвакуация. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В четверг, 12 сентября, в Савеловском суде проходили заседания по двум резонансным судебным процессам. Один из них касался бракоразводного процесса основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и ее супруга Владислава Бакальчука. Супруги не пришли в Савеловский суд столицы, ограничившись отправкой своих юристов. Заседание проходило в закрытом режиме. Оно длилось менее 15 минут. Суд неоднократно откладывал производство по разводу Бакальчуков в связи с «техническими причинами» — запросом дополнительных документов.

Также 12 сентября в Савеловском суде проходит заседание по делу блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов. Журналисты спросили «королеву марафонов», беспокоится ли она о судьбе мужа в зоне СВО и что будет чувствовать, если супруга тоже заключат под стражу. Блиновская, которую в этот момент вели под конвоем в зал заседаний, вопросы проигнорировала.

Ранее на западе Москвы эвакуировали торговый центр.