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Россиянка изрезала ножницами школьницу в автобусе

В Петербурге женщина изрезала в автобусе школьницу

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Санкт-Петербурге поездка в городском транспорте закончилась для 14-летней школьницы госпитализацией в клинику Педиатрического университета. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Инцидент произошел в городском автобусе.

«Неизвестная женщина ножницами нанесла ребенку резаные раны указательного, среднего пальца и кисти правой руки», — рассказали врачи.

По информации издания «78.ru», попутчица школьницы была в транспорте с дочерью. Женщине якобы показалось, что девочка-подросток нарочно задела ее дочь — это стало поводом для конфликта и последующего нападения.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

До этого водитель автобуса Нальчик — Петербург заставил школьницу ехать на ступеньках, хотя у той был билет.

Ранее уфимец с ножом напал на пассажира в автобусе из-за замечания.

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