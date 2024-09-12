Сотрудник СБУ обманом узнал у сына Прилепина местонахождение отца

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), который причастен к покушению на Захара Прилепина, обманом узнал у его сына местонахождение отца. Такая информация следует из обвинительного заключения, оглашенного во 2-м Западном окружном военном суде, передает РИА Новости.

По данным следствия, куратором Александра Пермякова*, которого судят в Москве как исполнителя теракта, был сотрудник СБУ по фамилии Журавкин.

Также в суде уточнили, что сам Журавкин в социальной сети «ВКонтакте» создал аккаунт, представившись как Поликарпова Иванка. Сотрудник СБУ скрыл личность и начал переписку с сыном Прилепина Ильей. В ходе общения Журавкин выяснил, что в мае 2023 года Прилепин будет находиться в поселке Пионерский.

После этого сотрудник СБУ передал информацию о местонахождении писателя Пермякову*, после чего дал четкое указание устранить литератора, подорвав его автомобиль. В результате преступный план был реализован, Прилепин получил многочисленные ранения. Сам Пермяков* в суде признал вину.

Ранее в деле о покушении на Прилепина появился еще один фигурант.