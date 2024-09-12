Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудник СБУ обманом узнал у сына Прилепина местонахождение отца

РИА: сотрудник СБУ Журавкин обманом узнал у сына Прилепина местонахождение отца

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), который причастен к покушению на Захара Прилепина, обманом узнал у его сына местонахождение отца. Такая информация следует из обвинительного заключения, оглашенного во 2-м Западном окружном военном суде, передает РИА Новости.

По данным следствия, куратором Александра Пермякова*, которого судят в Москве как исполнителя теракта, был сотрудник СБУ по фамилии Журавкин.

Также в суде уточнили, что сам Журавкин в социальной сети «ВКонтакте» создал аккаунт, представившись как Поликарпова Иванка. Сотрудник СБУ скрыл личность и начал переписку с сыном Прилепина Ильей. В ходе общения Журавкин выяснил, что в мае 2023 года Прилепин будет находиться в поселке Пионерский.

После этого сотрудник СБУ передал информацию о местонахождении писателя Пермякову*, после чего дал четкое указание устранить литератора, подорвав его автомобиль. В результате преступный план был реализован, Прилепин получил многочисленные ранения. Сам Пермяков* в суде признал вину.

Ранее в деле о покушении на Прилепина появился еще один фигурант.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами