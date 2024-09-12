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В РПЦ опровергли слухи об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

«Интерфакс»: в РПЦ назвали неправдой слухи о госпитализации патриарха Кирилла

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Слухи об ухудшении здоровья патриарха Кирилла являются недостоверными. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в окружении предстоятеля.

Днем 12 сентября издание «Фонтанка» сообщило, что главе Русской православной церкви стало плохо после выступления на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге, где завершился крестный ход. По данным журналистов, его под руки сопроводили к скорой.

«Это неправда. С патриархом все в порядке», — заявил источник.

11 сентября патриарх Кирилл выступил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где заявил, что России нельзя терять «первородства» и своего пути. Также он сказал, что попытки сформировать интеллигенцию в России по образу других стран привели к революциям ХХ века.

Ранее патриарх Кирилл предупредил о наступлении эпохи Апокалипсиса.

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