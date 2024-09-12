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Российский школьник получил 40% ожогов тела, зайдя в гараж

В Томской области школьник получил 40% ожогов тела из-за пожара в гараже

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МЧС России

В Томской области любопытство сыграло со школьником злую шутку — 14-летний юноша получил серьезные ожоги, решив проверить задымление в гараже. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Инцидент произошел 11 сентября на улице Набережной села Тека Кожевниковского района. Подросток увидел из гаража дым и пошел проверять его источник.

«Открыв ворота, он моментально получил ожоги пламенем головы, туловища, верхних и нижних конечностей», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ребенку диагностировали 40% ожогов кожных покровов.

«В результате пожара выгорел салон автомобиля, обгорели ворота гаража. Возгорание на площади три квадратных метра ликвидировали восемь огнеборцев и две автоцистерны», — уточнили спасатели.

Ведомство устанавливает причину пожара.

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