Сбежавшего пингвина нашли спустя 2 недели за 30 км от питомника

В Японии нашли пингвина спустя две недели после его побега, пишет издание UPI. За это время птица преодолела 30 километров.

Как пишут СМИ, шестилетнему пингвину разрешили поплавать в огороженной сеткой зоне на острове Химака, но ему удалось прорваться через ограждение и сбежать. Зоозащитники объяснили, что птица по кличке Пен-тян была выращена в неволе и никогда не плавала в океане, что вызывает опасение за сохранность животного.

В итоге спустя две недели поисков пингвин был найден в 30 километрах от места побега. Пен-тян осмотрел ветеринар, сообщивший, что с птицей все хорошо и она не пострадала за это время. Волонтеры поблагодарили людей, откликнувшихся на призыв о помощи, и пообещали внимательнее следить за питомцем.

Ранее ученые открыли новый вид пингвинов, живших 24 млн лет назад.