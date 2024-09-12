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В Крыму задержали подозреваемого в подготовке подрыва железнодорожного моста

ФСБ: жителя Севастополя задержали по подозрению в подготовке подрыва моста

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РИА Новости

В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 51-летнего местного жителя по подозрению в подготовке к подрыву железнодорожного моста. Об этом пишет «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По версии спецслужб, мужчину в мессенджере завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Агенту поручили вести разведку и собирать информацию об объектах российской армии в Севастополе, а также о местном транспорте.

По поручению куратора, подозреваемый, как утверждается, забрал из схрона взрывчатку, с помощью которой должен был устроить теракт на севастопольском ж/д мосту. Его задержали, и теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Также 12 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Мурманской области, подозреваемого в передаче секретных данных Украине. По данным силовиков, мужчина по собственной воле установил связь через мессенджер с представителями ВСУ и передал ему сведения, которые относятся к служебной тайне в области обороны.

Ранее в Москве и Подмосковье задержали троих россиян по подозрению в шпионаже и подготовке терактов.

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