Фермер вырастил самую большую в мире сливу

Фермер из ЮАР вырастил самую большую в мире сливу и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет издание UPI. Мужчина шутит, что этим фруктом можно играть в футбол.

Как рассказал Дин Барнард, он содержит ферму вместе со своим братом Деоном. Мужчины разводят животных и выращивают фрукты. Собирая урожай этого сезона, южноафриканец обратил внимание на огромную сливу, свисавшую с дерева. Весы показали, что вес плода составлял 500 граммом, а сам фрукт был размером с ладонь взрослого человека.

Ради интереса братья подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса — и не прогадали. Комиссия, измерив сливу, сообщила, что она стала самой большой в мире.

«Мы не выращивали ее ради рекорда, у нас не было таких мыслей. Она выросла на обычном дереве, я не использовал специальные удобрения», — прокомментировал Дин.

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