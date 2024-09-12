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Лавров высмеял версию о взорвавших «Северные потоки» «дайверах на лодочке»

Лавров: версия о «дайверах-любителях» при подрыве «СП» выгораживает Украину

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РИА Новости

В версию немецких СМИ о «дайверах-любителях», взорвавших «Северные потоки», могут поверить только те, кто хочет выгородить украинские власти. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в германской печати появились публикации о том, как этот теракт на «Северных потоках» организовали пять человек, которые после застолья вдруг решили взорвать газопровод.

«У них были навыки дайверов, они якобы наняли лодочку, <…> спустились, поставили взрывчатку», — отметил Лавров.

По словам министра, в эту версию могут поверить, то лишь те, кто «боится правды».

В традиционном летнем интервью телеканалу ZDF немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал, что власти Германии сделают все для того, чтобы расследовать подрывы «Северных потоков».

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый произошел юго-восточнее острова в 02:00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня.

Ранее Берлин обиделся на Варшаву из-за расследования по «Севпотокам».

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