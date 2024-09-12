В Петербурге задержали главу «Ленбытхима» по делу о поставках для Минобороны

В Санкт-Петербурге задержали гендиректора «Ленбытхима» Дениса Михайлова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что Михайлов задержан по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа для Минобороны.

По версии следствия, Михайлов завысил цены при исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 млн рублей с АО «Военторг» по поставке имущества для Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Таким образом ему удалось присвоить себе 20 млн рублей, утверждает СК.

Кроме того, по данным Telegram-канала SHOT, следователи установили, что в собственности у Михайлова и его семьи есть недвижимость в Петербурге, Ленобласти и в Турции, а также машины общей стоимостью более 100 млн рублей.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Накануне в Краснодаре задержали генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны РФ. По версии следствия, деньги предприниматель похитил при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища в рамках государственного оборонного заказа.

Ранее стала известна судьба дорогостоящих иномарок экс-замглавы Минобороны РФ Попова.