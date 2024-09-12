В Москве после рейда проверяют законность нахождения в РФ 440 мигрантов

Почти 440 иностранцев будут проверены на нарушения миграционного законодательства после рейда в хостел на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета России.

«Получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле, расположенном на улице Профсоюзной в городе Москве», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следователи столичного СК вместе с оперативными службами и Росгвардией провели обыск в этом хостеле. По данным правоохранителей, там находились 439 иностранцев.

Как сообщили в СК РФ, в настоящее время мигранты доставляются к правоохранителям. Там у них проверят соблюдение миграционного законодательства, а также возможного совершения ими иных правонарушений.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители запросили у военных комиссариатов информацию об иностранцах, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.

Ранее в Екатеринбурге после рейда недавно получившие паспорт РФ иностранцы попали в военкоматы.