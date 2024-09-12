Россиянина наказали за ношение кепки с изображением листа конопли

В Хакасии мужчину наказали за рекламу наркотиков из-за ношения кепки с изображением листа конопли. Об этом сообщает УМВД по региону.

По информации ведомства, 50-летний житель села Бея появился на заседании административной комиссии в кепке, на которой было нанесено изображение листа наркотикосодержащего растения. Таким образом, мужчина рекламировал запрещенные вещества — нарушение пресекли полицейские.

В отношении россиянина составили административный протокол по статье о пропаганде либо незаконной рекламе наркотиков. Материалы дела направили в Мировой суд Бейского района, который признал мужчину виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в четыре тысячи рублей.

До этого три тысячи кустов дикой конопли нашли и уничтожили в Подмосковье. Площадь распространения содержащего наркотик растения составляла около двух гектаров.

Ранее севастополец вырастил в огороде запрещенные кусты и стал фигурантом дела.