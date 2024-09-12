Экс-адвокат Пашаев опроверг задержание мужа Блиновской

Бывший адвокат Эльман Пашаев, заявлявший, что воюет в зоне СВО вместе с мужем «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексеем, в комментарии «Газете.Ru» опроверг информацию о его задержании.

«Здравствуйте! Неправда», — заявил бывший адвокат.

В августе Пашаев рассказал «Газете.Ru», что оправился после ранения и вернулся на фронт, где служит вместе с Алексеем Блиновским.

Сообщение об аресте Блиновского опубликовал Telegram-канал Mash 12 сентября. По данным канала, командование до последнего отстаивало право бизнесмена на воинскую службу, но это «не помогло». Правоохранители вывели мужчину из части в наручниках. Газета «Коммерсантъ» сообщала, что его доставят на допрос в Москву.

Мужчину обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступно. Весной он заключил контракт об отправке в зону спецоперации. По подсчетам SHOT, Блиновскому пришлось бы воевать 395 лет для выплаты долгов жены.

Ранее адвокат Блиновской рассказала о возможности блогерши освободиться от уголовного дела.