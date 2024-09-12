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Губернатор рассказал подробности о пожаре на «Омсктрансмаше»

Омский губернатор Хоценко: на «Омсктрансмаше» загорелась крыша одного из цехов

Факт возгорания на заводе «Омсктрансмаш» в Омске подтвердил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта», — написал глава региона.

По словам Хоценко, на месте работают сотрудники пожарной охраны.

Утром в четверг, 12 сентября, портал omsk.top24.news сообщил, что на Омском заводе транспортного машиностроения («Омсктрансмаш», входит в концерн «Уралвагонзавод» государственной корпорации «Ростех») произошел пожар. По словам источника, предварительно, площадь возгорания составляет 50 кв. м.

Накануне в Удмуртии в сауне с 27 отдыхающими произошел пожар. Предварительно, все случилось из-за перекала печи. Огонь на 50 квадратных метрах потушили девять специалистов и четыре единицы техники МЧС.

Ранее в Москве произошел пожар в здании ВГИК.

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